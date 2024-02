Dall'obbligo di firma, al carcere: in manette il ladro maldestro

E' stato graziato una volta, ma ha continuato a muoversi in maniera maldestra. Inevitabile il "soggiorno" al Due Palazzi. Sottoposto all’obbligo di firma, ha violato le prescrizioni. In carcere un 26enne del Marocco. Il giovane lo scorso 8 febbraio è stato arrestato dai carabinieri di Legnaro dopo avere rubato una bicicletta all’interno di una proprietà privata a Saonara ed essersi introdotto in altre abitazioni per tentare perpetrare dei furti. Poi si è recato in caserma a Legnaro per fare una denuncia di smarrimento.

Cosa era successo

Riconosciuto dal militare di servizio alla caserma a cui era arrivata la sua foto estrapolata dal circuito di videosorveglianza di una delle case a cui aveva fatto visita è stato arrestato in flagranza. Oltre al furto gli è stata contestata la violazione dell’obbligo di dimora e la sua posizione si è aggravata. È stato pertanto rintracciato e portato in carcere a diposizione dell’autorità giudiziaria. L'indagato non è la prima volta che finisce in carcere per reati contro il patrimonio. Adesso avrà tutto il tempo per riflettere sugli ultimi comportamenti tenuti.