Un male incurabile stronca i sogni di Barbara Stefan

Un grave lutto ha colpito la comunità di Saonara. Oggi 24 gennaio in un ospedale di Parigi è morta Barbara Stefan, 48 anni, figlia dell'ex sindaco di Saonara Walter Stefan che ha amministrato il paese negli ultimi dieci anni prima di cedere lo scettro al suo vicesindaco Michela Lazzaro.

Cosa è successo

Da qualche anno Barbara Stefan, che il 23 dicembre aveva festeggiato il compleanno, ha cominciato a convivere con un male incurabile, un tumore, che a poco a poco le ha tolto ogni forza. Fino all'ultimo respiro ha mantenuto la lucidità, al punto da impartire ai suoi adorati genitori Walter e Claudia, le direttive per le esequie. Barbara lascia il marito Stephan e la figlia Bianca di 11 anni oltre alle sorelle Federica e Lisa. La malattia nell'ultimo mese ha avuto un'evoluzione importante che ha messo in ginocchio la quarantottenne. I medici si sono prodigati in tutte le maniere per salvarla, ma nelle ultime ore la situazione è degenerata fino al tragico epilogo. Le esequie verranno celebrate sabato a Parigi, martedì prossimo avverrà la cremazione, poi le cenere di Barbara verranno portate in Italia e riposeranno nel cimitero di Villatora di Saonara.

Il dolore del padre

«Barbara è rimasta lucida fino all'ultimo, ha voluto pianificare tutto anche del suo funerale. Persona di rara bellezza interiore, lascia nel mio cuore un vuoto incolmabile. Le dico grazie per gli insegnamenti che è stata in grado di donarci nel corso della sua malattia, invitandoci ad essere forti e a guardare sempre al futuro con grande serenità e spirito propositivo». In paese a Saonara la notizia della morte della figlia dell'ex sindaco è arrivata all'ora di pranzo e a lasciato tutti senza fiato. In tanti speravano che Barbara riuscisse a vincere la sua personale battaglia.