Il comandante Fiorenzo Salmaso raggiunge la meritata pensione

Il comandante della Polizia locale di Saonara Fiorenzo Salmaso ha raggiunto la meritata pensione

Chi è

Salmaso, 63 anni, ha iniziato la sua avventura a Saonara nel lontano 1984 e per 38 anni continuati ha lavorato senza sosta per il bene della collettività. Sposato con Antonella, con un figlio, Federico di 33 anni, è stato in questi anni amato da tutti per la sua capacità di ascoltare i cittadini e cercare sempre e comunque di risolvere loro i probleme. Nella sua lunga carriera ha conosciuto tanti sindaci e con ognuno di loro è riuscito ad instaurare un rapporto importante di collaborazione. Ha lasciato un eccellente ricordo anche alla stazione dei carabinieri di Legnaro, collaborando sempre e comunque alle tematiche di sicurezza che in questi lunghi anni hanno riguardato la "sua" Saonara". Da domani, 1 gennaio, potrà finalmente godersi a tempo pieno la sua famiglia e i suoi interessi extralavorativi.