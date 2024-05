Aggredisce il padre con calci e pugni: arrestato

Paura in pieno centro a Saonara a due passi dal municipio. Nella tarda serata tra il 30 e il primo maggio un figlio quarantenne, con una banale scusa, ha chiesto ai genitori di tornare a casa. Non appena si sono presentati alla porta senza un motivo ha cominciato a picchiare il padre con calci e pugni. Soltanto l'intervento della madre che è riuscita a coprire il consorte ha permesso a quest'ultimo di scappare in strada e chiamare aiuto. La scena è avvenuta davanti ad alcuni testimoni che sono al corrente delle difficoltà che i genitori stanno attraversando con il quarantenne.

L'arresto

In pochi minuti in piazza Borgato Soti sono arrivati i carabinieri della stazione di Legnaro coordinati dal comandante Marialdo Rossin e i sanitari del Suem 118. Mentre il papà è stato preso in cura dai medici, i militari sono saliti in casa e hanno bloccato l'aggressore, volto noto alle forze dell'ordine per analoghi motivi. La vittima dopo essere stato stabilizzato, è stato accompagnato in ospedale dove è stato giudicato guaribile con una prognosi di dieci giorni. Il 40enne è stato portato in caserma e al termine delle formalità di rito arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Ora si trova alla Casa circondariale Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'indagato già in passato è stato sottoposto alla misura alternativa degli arresti domiciliari per medesimi reati e i militari della stazione di Legnaro conoscono molto bene la vicenda e negli anni hanno compiuti molteplici interventi per riportare la calma.