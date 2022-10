Obiettivo dichiarato: inclusione sociale e partecipazione attiva

Una nuova opportunità per chi percepisce il reddito di cittadinanza e per promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione attiva. L’amministrazione comunale di Saonara ha deciso di aderire ai Puc, progetti utili alla collettività, ossia attività di volontariato che i cittadini che ricevono il reddito di cittadinanza svolgeranno per un monte ore di minimo 8 e massimo 16 ore settimanali. Questa iniziativa, che comprende diversi comuni tra i quali quello di Padova come capofila, si prefissa l’obiettivo di costruire una rete stabile di partenariato secondo il principio di sussidiarietà, come previsto dall’articolo 118 della nostra Costituzione e rappresenta un’occasione per la persona per contribuire al benessere della comunità. I concittadini interessati saranno opportunamente formati all’attività che andranno a svolgere. I progetti riguarderanno la sorveglianza e la cura delle aree e dei parchi pubblici e l’assistenza alle attività della biblioteca.

Il sindaco

L'iniziativa è stata accolta con favore dal sindaco Michela Lazzaro che ha precisato: «Aggiungiamo ulteriore valore alla proposta sociale per il nostro territorio, in linea con la realtà dei nostri giorni e l’esigenza di contrastare l’esclusione sociale. Questa iniziativa è un’occasione per le persone, che da tanto tempo mancano dal lavoro, di svolgere, grazie ad un graduale processo di responsabilizzazione, un percorso di ricerca e consolidamento delle proprie competenze e abilità, anche mettendosi alla prova con nuove attività. Un’opportunità che offre un grande beneficio a tutta la comunità di Saonara, che mira a valorizzare le capacità di chi vive un momento di difficoltà o semplicemente non trova lavoro, per scongiurare l’ipotesi concreta di emarginazione».