Non ha rispettato le restrizioni, Scattolin torna in carecere ad 81 anni

Doveva starsene a casa a Saonara a scontare la pena dei domiciliari, ma Placido Scattolin, noto pregiudicato di 81 anni, che in passato aveva già conosciuto il carcere, mal sopportava di trascorrere la vecchiaia in casa. Ai domiciliari dal novembre scorso, in più di un'occasione i carabinieri della stazione di Legnaro durante i quotidiani accertamenti l'hanno trovato in difetto. Era solito ospitare amici a casa, uscire per andare a trovare parenti ed amici. Insomma, comportamenti non concessi ad una persona che si trova recluso seppur all'interno delle mura domestiche.

L'arresto

Ebbene, oggi, 12 settembre, per l'ottantunenne noto ricettatore è giunto per l'ennesima volta il momento di pagare il conto. I militari dell'Arma della stazione di Legnaro sono andati al suo domicilio di via Vigonovese e gli hanno notificato un ordine di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare con conseguente carcerazione. Tale provvedimento è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia.

La mente

L'indagato, a seguito di una rapina avvenuta in provincia di Vicenza, nel 2015 è stato arrestato con l'accusa di ricettazione. Sarebbe stato a capo di una banda di predoni dell'Est che effettuava furti e rapine a seconda delle sue esigenze legate al mercato nero della ricettazione. Il cumulo pena per cui ora Scattolin si trova recluso alla Casa circondariale Due Palazzi di Padova, salvo cambiamenti in corsa, lo costringerà alla reclusione fino al 2026.