Travolto dalla finestra, studente finisce in ospedale

I primi caldi, il bisogno di cambiare l'aria nella stanza. Pochi secondi che potevano trasformarsi in tragedia all'interno della scuola media Rigato di Villatora di Saonara. martedì 16 aprile uno studente di prima media è stato travolto dall'infisso che si è staccato dalle cerniere finendogli addosso. E' stata una frazione di secondo con i vetri che hanno riempito la stanza, sfiorando per pura casualità i presenti senza provocare feriti. Il giovane ha subito una forte contusione al piede, ma la vetrata andata in mille pezzi non l'ha colpito altrimenti la situazione si sarebbe ulteriormente complicata. La finestra nel cadere a terra ha schiacciato il giovane all'altezza del piede provocandogli una lesione. Tra i compagni di classe e il corpo docente è stato il panico. Subito dopo i fatti qualcuno ha chiamato il 118 vedendo il ragazzo dolorante.

Le decisioni

Nell'immediatezza dei fatti il sindaco Michela Lazzaro, messa al corrente dei fatti dal corpo insegnanti della scuola, ha emesso una circolare in cui vieta a tutti i fruitori della scuola Rigato di Villatora di aprire ulteriori finestre fino a quando non verrà effettuato un attento sopralluogo dalla ditta specializzata nei serramenti della scuola. Tra l'altro è emerso che le finestre della Rigato erano state cambiate recentemente e questo rende ancora più misterioso l'incidente che è avvenuto martedì mattina. Nonostante il gesso e i momenti di terrore patiti è stato lo stesso studente a voler tranquillizzare i propri compagni e gli insegnanti. Dopo quanto accaduto c'è ora la volontà di dimenticare in fretta l'inconveniente e tornare

ad una vita scolastica normale. La ditta specializzata dei serramenti dovrà ora fare un collaudo su tutti gli infissi della scuola e verificare se altre finestre dell'istituto abbiano dei difetti e quindi siano a rischio crollo. Nel caso verranno prontamente sostituiti con l'obiettivo di fondo di garantire a tutti la necessaria sicurezza.