Emergenza truffe: tutto quello che c'è da sapere per difendersi

Continua l'attività di informazione da parte dell’Arma a contrasto dei reati di truffa dove vittime privilegiate sono persone anziane o fragili. Gli incontri, organizzati con la collaborazione di enti locali e parrocchie, hanno il fine di orientare la cittadinanza su come difendersi da questo tipo di reati.

Gli incontri

Il 15 novembre nel comune di Saonara nella sala civica Pertini, promosso dall'amministrazione locale e con la collaborazione della parrocchia, si è tenuto un incontro dove il comandante della stazione dei carabinieri di Legnaro, maresciallo Marialdo Rossin, ha illustrato agli oltre 100 partecipanti all'evento, le tecniche utilizzate dai truffatori, offrendo validi consigli per difendersi. All'incontro ha partecipato anche il sindaco di Saonara, Michela Lazzaro.

Il vademecum contro le truffe

Le truffe possono essere perpetrate di persona, al telefono o anche per posta, cartacea ed elettronica. Si può essere fermati per strada, si può ricevere una visita a casa, si può venire contattati con i più diversi sistemi. Per questo è importante: diffidare delle apparenze, dal sorriso cordiale al “finto amico”; non aprire il cancello e il portone di casa agli sconosciuti, soprattutto se avviene senza preavviso. Mai pagare ed esibire denaro contante, prestare attenzione ad un eventuale tesserino di riconoscimento e dubitare di chi dichiara di far parte di enti benefici o religiosi, che, in modo assolutamente più credibile, preavvisano con messaggi nella buca delle lettere e di prassi non inviano volontari nelle abitazioni. Non dare troppa confidenza né al telefono e né su internet. Non mandare i bambini soli ad aprire la porta di casa, mai farsi distrarre dall’individuo e mantenere sempre un buon rapporto con il vicinato che potrà intervenire in aiuto.

Il sindaco Lazzaro

«Ringrazio per la disponibilità il comandante Marialdo Rossin e i carabinieri della stazione di Legnaro che, oltre ad essere presenti con costanza nel nostro territorio per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole, dimostrano ancora una volta la loro grande sensibilità nel risolvere le problematiche di noi cittadini. La grande partecipazione, oltre ad essere segno che il tema è molto sentito è l’ennesima dimostrazione del nostro sentirci comunità. Come amministrazione continueremo ad offrire ai nostri cittadini opportunità di incontro e formazione per sviluppare una maggiore consapevolezza e diffondere un maggior senso di sicurezza».