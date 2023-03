Mucca di 5 quintali fugge dal recinto e semina il panico in paese

Una mucca di 5 quintali è sfuggita da un recinto a Saonara creando panico per diverse ore. La paura concreta è stata che potesse arrivare alla vicina strada dei Vivai e provocare gravi incidenti stradali. La singolare vicenda si è consumata ieri pomeriggio, 28 febbraio. Tutto è nato da un recito di via Granzetta dove l'animale, senza dare alcun segnale di insofferenza, ad un tratto ha scavalcato la recinzione dileguandosi. Il proprietario che era nella residenza ad effettuare alcuni lavori, si è subito accorto e ha cercato di bloccarla inutilmente.

I soccorsi

Sono stati allertati i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco. E' cominciata una lotta contro il tempo per rintracciare l'animale prima che potesse creare gravi problemi agli utenti della strada. Le battute di ricerca che hanno coinvolto i carabinieri della stazione di Legnaro, gli agenti della polizia locale del consorzio Noventa-Saonara-Stra-Vigonovo hanno sortito gli effetti sperati quando l'animale ormai stremato è caduto dentro un canale di scolo. All'interno non vi era tanta acqua, ma il fango ha reso impossibile la risalita per l'animale che è rimasto in trappola. A questo punto i vigili del fuoco, con tutte le premure del caso e per evitare di far del male alla vacca, sono riusciti ad imbragarla e a metterla in sicurezza. Terminate le attività, il bestione da 5 quintali è stato restituito al contadino che ha ringraziato il lavoro prezioso dei soccorritori.