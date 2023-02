Imbrattano le giostrine per disabili dell'area verde: è caccia alla baby gang

Probabilmente non hanno ancora 14 anni. Si sono macchiati di un grave atto vandalico commesso al parco pubblico Olivo di Saonara. Hanno imbrattato con spray colorato le giostrine dei bambini, con l'aggravante di aver danneggiato anche quelle utilizzate dai giovanissimi portatori d'handicap. Il fatto è avvenuto domenica 19 febbraio creando imbarazzo in paese. Dopo le segnalazioni è subito cominciata l'attività d'indagine della Polizia locale del consorzio Noventa-Saonara-Stra-Vigonovo. Grazie alla videosorveglianza gli autori del vandalismo avrebbero le ore contate. Rischiano una sanzione pecuniaria che, in caso di minore età degli autori, ricadrebbero sulle singole famiglie.

Il commento

«Ogni luogo pubblico è patrimonio di tutta la comunità, chiunque danneggi il bene comune danneggia se stesso e tutti noi. Dispiace che sia stato danneggiato un luogo che è di tutti, che ha un valore sociale fondamentale per il nostro territorio. Adesso nutro grande fiducia nelle nostre forze dell'ordine e auspico che al più presto vengano rintracciati i colpevoli». Proprio per sensibilizzare le nuove generazioni alla legalità e ad un maggiore senso civico l'amministrazione comunale si sta adoperando per organizzare momenti di formazione sia all'interno delle scuole che delle associazioni per parlare con i giovani ed indirizzarli verso percorsi sani e lontani da comportamenti negativi per la collettività e il bene comune. Chi ha commesso il vandalismo potrebbe anche essere convocato dal primo cittadino per iniziare un programma di lavori socialmente utili al fine di apprendere cosa significhi lavorare per la collettività.