Sappada, soccorsi due escursionisti padovani

A Sappada si è risolto alle 18 un intervento di ricerca e recupero di due escursionisti padovani. Erano rimasti bloccati nel solco del torrente in secca che scende da Passo Geu Alto a quota 1762 metri senza riuscire più a risalire, dopo aver scavalcato alcuni saltini.

Traccia

I due escursionisti avevano smarrito la traccia di sentiero con segnavia 320 che li avrebbe condotti a Cima Sappada, ingannati dal solco in secca del torrente stesso. Una situazione che è già capitata più volte in questo punto e che ha condotto qui spesso i soccorritori della stazione di Sappada. Nonostante il sentiero sia ben segnato, la traccia può confondersi in un punto con il rio in secca che si attraversa.

Sappada

Sul posto sono arrivati a piedi quattro tecnici della stazione di Sappada, saliti per un tratto con la jeep lungo la pista forestale che costeggia la pista di discesa del Monte Siera e poi per sentiero fino a raggiungere gli escursionisti. Questi ultimi sono stati assicurati con la corda per risalire e poi scortati in sicurezza fino alla loro automobile.