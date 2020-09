Avevano preso a sassate uno sportello Atm: rintracciati e denunciati per danneggiamento

Due senzatetto non sono sfuggiti alle indagini dei carabinieri della stazione di Prato della Valle, dopo aver danneggiato uno sportello Atm.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Era il 16 settembre scorso quando due senza fissa dimora di 51 e 57 anni avevano preso a sassate lo sportello bancomat dell’ufficio postale di via Cavallotti. E martedì 29 settembre, al termine delle indagini, i carabinieri li hanno rintracciati e denunciati per danneggiamento in concorso.