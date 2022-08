Sbagliano sentiero, coppia recuperata dal Soccorso Alpino

Sabato verso le 18.30 il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato dalla Centrale del Suem di Vicenza, per una coppia di escursionisti che si era persa rientrando da una camminata. I due, 43 anni lei di Este (PD), 59 anni lui di Montagnana (PD), lasciata l'auto a Malga Fiara erano partiti per Malga Pozze, che avevano poi visitato anche nei dintorni.

Sentiero

Nel tornare indietro avevano sbagliato sentiero, inoltrandosi in un'area impervia, fuori dalle rotte della rete sentieristica segnalata. Pur risaliti alle coordinate del punto in cui si trovavano, non avendo precisi riferimenti e senza una buona copertura telefonica, le squadre hanno fatto fatica a individuarli tra avvallamenti, alberi abbattuti da Vaia e balze rocciose.

Soccorso

Quando sono riusciti a raggiungerli, i soccorritori li hanno guidati a ritroso verso il sentiero, aiutandoli a superare gli ostacoli lungo il percorso. Una volta al fuoristrada, hanno infine riaccompagnato la coppia alla macchina a Malga Fiara. L'intervento si è concluso verso le 21.40.