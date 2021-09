Distrugge la sbarra del passaggio a livello con l'auto: rallentamenti della linea ferroviaria

Arrivato al passaggio a livello ha preso in pieno una delle sbarre, causando diversi disagi alla tratta Trento-Venezia.

Nella mattinata di giovedì 23 settembre un’auto, arrivata al passaggio a livello di via Albare a Piombino Dese, ha danneggiato una delle sbarre che scendono quando passano i treni della linea Trento-Venezia. I treni hanno subito ritardi fino al pomeriggio e i carabinieri hanno gestito il traffico in corrispondenza del passaggio a livello per far sì che nessuno si facesse male. Nel frattempo la Polfer di Castelfranco Veneto si è occupata dei rilievi del caso.