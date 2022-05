Sbatte contro un muretto e finisce nel giardino di un'abitazione, grave un motociclista nel padovano

Dopo aver sbattuto contro un muretto, è volato nel giardino di un abitazione a San Martino dei Lupari. Ora è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Padova. Un motociclista, C.C. di 38 anni, domenica sera attorno alle 19.30 in via Sandra, arrivava dal bar Centrale ead un certo punto avrebbe mentre percorreva una curva, finendo poi contro il muretto di un’abitazione. Mentre la moto ha continuato la sua corsa, fermandosi a duecento metri dal punto dell’impatto, l'uomo è finito nel giardino della casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Martino di Lupari e il personale del Suem, con l’elicottero di soccorso. Il 38enne è stato trasportato all’ospedale di Padova dov’è tuttora ricoverato in prognosi riservata. La moto, risultata priva di assicurazione, è stata sottoposta a fermo amministrativo.