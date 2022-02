Scalcerle, il Preside chiama le unità cinofile dei carabinieri per controllare gli studenti

Lunedì 14 febbraio, all'Istituto di Istruzione Superiore "Pietro Scalcerle", Liceo Linguistico e Istituto Tecnico per "Chimica, materiali e biotecnologie", sono arrivate, su invito del Preside, il professor Giuseppe Sozzo, le unità cinofile dei carabinieri.

Controlli

Gli agenti, con i cani antidroga, sono andati in diverse classi, non solo nelle quinte come sembrava inizialmente e hanno ispezionato le aule. Hanno fatto prima uscire tutti gli studenti, a parte i due rappresentanti di classe che invece assistevano ai controlli su borse, zaini e giacche. Il tutto tra le nove e le dieci mezza della mattina. Controllati zaini e borse e poi, gli agenti con i cani, sono passati agli studenti.

Prima volta

E' la prima volta che in questo istituto si mette in atto un controllo di questo tipo, come hanno fatto notare diversi studenti e qualche genitore, non proprio entusiasti dell'iniziativa. Anche la rete degli studenti medi si è detta molto critica rispetto all'iniziativa. I cani non erano mai entrati nell'Istituto prima d'ora. Inoltre, fanno sempre notare alcuni studenti e genitori, quando ci sono stati dei controlli gli studenti venivano poco prima avvisati. Questa volta invece i carabinieri si sono presentati nelle aule senza preavviso.

Zero

Al termine del giro d'ispezione delle unità cinofile dei carabinieri nessuno studente è stato trovato in possesso di sostanze stupefacente di qualsiasi tipo.