Corre al doppio dei limiti e non si ferma all'Alt, esce fuori strada e scappa. Nell'auto hashish e cocaina

Una pattuglia della Polizia Locale, durante un posto di controllo di polizia stradale, ha provato mercoledì sera a fermare un'auto in via Caltana a Villanova di Camposampiero che viaggiava a 90 chilometri all'ora, quasi il doppio della velocità massima consentita (50 km/h) in centro abitato. Il veicolo, una Fiat Bravo con targa italiana, alla vista degli agenti, dopo aver inizialmente rallentato, è poi fuggito a forte velocità. L’inseguimento è durato per alcuni chilometri fino a Codivernarolo, dove la Fiat Bravo ha perso il controllo uscendo di strada e terminando la corsa rovinosamente in un canale di scolo laterale. Il conducente però, nonostante l'impatto che ha distrutto la parte anteriore del veicolo, è riuscito ad uscire dall'abitacolo dal lato passeggero e a darsi alla fuga nei campi.

Sul posto sono interventute diverse pattuglie di rinforzo, ma purtroppo il fuggitivo non è stato rintracciato. Recuperata la Fiat Bravo con un carro attrezzi, nell'abitacolo gli agenti del Comandante Paolocci hanno ritrovato diversi involucri contenenti hashish e cocaina, una mazza da baseball in alluminio, due telefoni cellulari e del denaro contante.

Tutto il materiale è stato sequestrato ed è stata inoltrata all'autorità giudiziaria una denuncia contro ignoti per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Sono ancora in corso accertamenti per risalire all'identità del fuggitivo, anche con l'aiuto delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe.