Scappa con la refurtiva: preso

Alle ore 21.30 di sabato 22 agosto sera i poliziotti impegnati nei servizi di controllo del territorio hanno arrestato Thierno Bobo, nato nel marzo del '96 in Gambia, per furto all’interno del supermercato PAM di corso Umberto I.

Arresto

L'uomo entrato nel supermercato, occulta una bottiglia di vino nel proprio zaino. Il commesso se ne accorge e prova a fermarlo. Il gambiano, vistosi scoperto, lo ha minacciato riuscendo a darsi alla fuga con la refurtiva. Allertato il 113 e diramata la nota di ricerca, le pattuglie sono subito intervenute e sono riuscite a rintracciarlo poco distante. Una volta bloccato, l'uomo è stato portato in Questura, sottoposto ai rilievi fotosegnaletici e tratto in arresto per rapina.