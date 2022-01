Compra scatole per pizza a palate e le paga con assegni scoperti: denunciato

Scatole per pizza a palate. “Pagate” con assegni scoperti. Un 56enne è stato denunciato per insolvenza fraudolenta.

Le scatole

Sono terminate giovedì 27 gennaio le indagini dei carabinieri della stazione di Piove di Sacco. Un imprenditore di 48 anni aveva denunciato un uomo perché lo aveva pagato con assegni scoperti. Si tratta di un 56enne di Genova, anche lui imprenditore con precedenti penali. L’indagato, tra agosto e novembre dello scorso anno, ha acquistato dalla ditta del 48enne un rilevante numero di scatole per pizza e ha pagato con assegni bancari non coperti. Poi è sparito nel nulla. I carabinieri lo hanno rintracciato e denunciato. Cosa ci abbia fatto con tutte quelle scatole per pizza è ancora un mistero.