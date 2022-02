Cerca di scavalcare la recinzione dei Giardini dell'Arena, fermato dai carabinieri

Stava scavalcando la recinzione dei Giardini quando i carabinieri della sezione radiomobile di Padova lo hanno bloccato. L’uomo ha tentato di evitare il controllo ma non è riuscito a scappare.

Il fatto

Lunedì 7 febbraio un 34enne di origini tunisine ha cercato di scavalcare la recinzione dei Giardini dell’Arena sul lato di corso Garibaldi. Un addetto alla vigilanza lo ha visto e ha chiamato in aiuto i carabinieri. Quando i militari hanno cercato di bloccarlo per il controllo, il 34enne ha opposto una ferma resistenza ma non è riuscito a scappare. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.