Schiamazzi nella notte in piazza Duomo, 16enne tenta di scappare al controllo: denunciato

Stavano facendo una gran confusione, disturbando il sonno dei residenti. All'arrivo dei carabinieri un 16enne ha tentato di scappare al controllo.

I fatti

La notte tra lunedì 16 e martedì 17 maggio è stata movimentata. In piazza Duomo a Padova si è radunato un gruppetto di minorenni che ha fatto le ore piccole urlando e schiamazzando. La confusione disturbava i residenti della zona che, non potendone più, hanno chiamato i carabinieri chiedendo aiuto. I militari della sezione radiomobile sono arrivati in piazza e hanno identificato tutti i presenti. Uno di loro, un 16enne della provincia, non ne voleva sapere di dare le proprie generalità. Si è opposto al controllo e ha tentato di scappare, subito riacciuffato dai carabinieri. L'adolescente è stato a quel punto denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e successivamente riaffidato ai genitori.