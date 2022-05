Schianto tra due auto nella notte ad Asolo, feriti sette giovani

E'un miracolo che non ci siano state vittime. E' di ben sette feriti, tutti molto giovani, il bilancio di uno spaventoso incidente stradale avvenuto la scorsa notte, quella tra venerdì e sabato, poco prima dell'1.30, all'incrocio tra via Croce d’Oro e via San Michele. Coinvolte nello schianto una Peugeot 208 e una Fiat 500: il primo mezzo che percorreva la strada principale, dopo la collisione, è finito di traverso nel fossato che costeggia la carreggiata mentre l'altro è rimasto sulla strada, semidistrutto. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco volontari di Asolo e varie ambulanze del Suem 118 che hanno accompagnato gli occupanti dei due mezzi al pronto soccorso di Castelfranco Veneto, per le medicazioni del caso. Il boato a richiamato l'attenzione di alcuni dei residenti, spaventati per quanto accaduto.

A restare ferite sono state quattro ragazze ovvero C.A., 21enne di Riese Pio X, B.G., 19enne di Riese Pio X, B.S., 19 anni di Riese Pio X e Z.A., 19enne di Piombino Dese. I restanti feriti sono tre ragazzi: B.G., 19enne di Asolo e due 20enni di Castelfranco Veneto, B.M. e C.E.. Per svolgere gli accertamenti del caso su questo incidente sono giunti i carabinieri della stazione di Asolo.