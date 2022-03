Schianto in autostrada, morti due cavalli. Il mezzo che li trasportava era diretto all'ippodromo di Padova

Erano circa le 11 di martedì 8 Marzo quando si è verificato un incidente tra un'autocisterna contenente azoto e un mezzo di trasporto cavalli nel tratto dell'autostrada A4 Latisana - Portogruaro in direzione Venezia. Il punto in cui è avvenuto l'impatto è sul ponte del fiume Tagliamento, tratto a tre corsie. Il mezzo che trasportava i cavalli era diretto all'ippodromo di Padova.

Scontro

Nel violento scontro sono morti due dei quattro animali trasportati. I conducenti dei due mezzi non risultano invece feriti. Autovie ha predisposto l'uscita obbligatoria a Latisana per chi proveniva da Trieste e il divieto di ingresso al casello di Latisana per chi ra diretto a Venezia. il tratto è stato riaperto alle 13.45.

I cavalli

Babbo Tab, baio oscuro di cinque anni, condotto dal driver Ferdinando Pisacane, avrebbe dovuto essere al via nella terza corsa alle 16, nel premio Hanover: l'ultimo successo risale allo scorso 1° novembre all'ippodromo Sant'Artemio di Treviso (5 vittorie in tutto negli ultimi dodici mesi). Vertigo Np, baio di otto anni, aveva vinto la sua ultima corsa lo scorso 28 dicembre, a Trieste (13 successi in carriera). L'ultima gara disputata, chiusa al nono posto, risale a sabato scorso, 5 marzo.