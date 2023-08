Schianto sulla Postumia, motociclista finisce contro un'auto: è grave

Versa in gravi condizioni il giovane 21enne padovano di San Pietro in Gu, che sabato intorno all’ora di pranzo è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada Postumia, nel comune di Bolzano Vicentino.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto il giovane, in sella alla sua Kawasaki, si è schiantato contro una Golf che stava svoltando per entrare nell'area di rifornimento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem che dopo le prime cure lo hanno subito trasferito d’urgenza al San Bortolo di Vicenza.