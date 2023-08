Schianto tra auto: muore una 21enne, feriti altri due uomini

Martedì sera, poco prima delle 23, quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale lungo la Sp Riviera Berica a Barbarano Vicentino. Il bilancio delle vittime è pesantissimo: una 21enne morta e altri due feriti. La vittima è Valentina Cracco, studentessa di Biologia all'Università di Padova.

I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza il teatro incidentale, purtroppo il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della giovane ragazza di Nanto alla guida di una Fiat Punto. Feriti il conducente di una Volkswagen Golf e di una Opel Meriva, presi in cura dai sanitari e trasferiti in ospedale.

Illeso il conducente di una seconda Golf. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire a dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.