In sciopero i dipendenti dell'Ispettorato del Lavoro

Venerdì 04 marzo, dalle ore 13.00 alle 14.30, le lavoratrici e i lavoratori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), in occasione dello sciopero nazionale proclamato unitariamente da FP Cgil, Cisl FP e Uil PA, daranno vita a un presidio di protesta davanti alla Prefettura di Padova in Piazza Antenore. Lo sciopero è stato indetto per la mancata perequazione dell’indennità di amministrazione.