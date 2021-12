Scippata in via Patriarcato

Nel pomeriggio di sabato 12 dicembre la volante è intervenuta in via Patriarcato per soccorrere una signora lì residente. La donna era appena uscita di casa quando è stata scippata della borsa.

Borsa

La vittima ha riferito agli agenti che due persone, molto giovani, le hanno strappato la borsa che teneva in mano e sono scappati in direzione delle riviere a piedi. La borsa è stata poi recuperata in fondo alla strada, mancava solo il portafogli con soldi (50€ circa) e documenti all’interno.