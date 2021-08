Strappano la collanina a un 96enne nel parcheggio del cimitero: caccia ai due ladri in scooter

Tutto in una manciata di secondi: un uomo di 96 anni residente a San Giorgio delle Pertiche è stato scippato nella mattinata di sabato 28 agosto e cadendo a terra ha riportato delle lievi lesioni.

I fatti

Teatro dell'accaduto il parcheggio del cimitero di Cavino di San Giorgio delle Pertiche: l'uomo era andato a trovare amici e parenti defunti quando, all'uscita dal camposanto, è stato affiancato da uno scooter con due persone a bordo. In un attimo il passeggero gli ha afferrato e strappato dal collo la collanina d'oro che indossava, e a colpo riuscito il motorino è sgusciato via a tutto gas. Nello strattone l'anziano ha perso l'equilibrio cadendo a terra, ma fortunatamente ha rimediato solo qualche botta guaribile in cinque giorni. I carabinieri di Camposampiero indagano per risalire ai responsabili.