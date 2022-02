Scippa una 52enne e corre via: i carabinieri lo identificano e lo denunciano

La donna aveva appena prelevato all’ufficio postale. Ed ecco che poco dopo un uomo le ha strappato di mano la borsetta.

Lo scippo

Mercoledì 16 febbraio i carabinieri di Piove di Sacco hanno denunciato per furto con strappo un 46enne pakistano di quel centro. L’uomo in via Manzoni ha visto una 52enne del posto uscire dall’ufficio postale. La donna aveva appena prelevato 600 euro. Le è corso incontro e le ha strappato con violenza la borsa dalle mani, correndo via. La vittima è corsa a denunciare l’accaduto ai carabinieri che si sono messi sulle tracce del ladro. E lo hanno trovato.