Scivola e si aggrappa all'espositore che le cade addosso: finisce in ospedale

Una 56enne stava allestendo l'espositore di frutta e verdura fuori dal negozio quando è scivolata. Ha afferrato l'espositore per restare in equilibrio ma quello le è caduto addosso

Via Roma

Il fatto

Nella mattina di giovedì 2 settembre i carabinieri sono corsi in aiuto di una donna a un negozio di frutta e verdura di via Roma a Sant’Angelo di Piove di Sacco. La 56enne di Campolongo Maggiore (Venezia), co-titolare dell’esercizio commerciale, stava allestendo un espositore esterno quando è inciampata sul marciapiede. Nel tentativo di restare in piedi si è aggrappata al banco che le è caduto addosso, provocandole un vistoso taglio sulla gamba sinistra. Assieme ai carabinieri è arrivata l’ambulanza che ha portato la donna all’ospedale di Piove di Sacco.