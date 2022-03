Scivola per tre metri e si ferisce dopo aver tolto una grata: voleva recuperare il suo anello

E' scivolato dopo aver spostato la grata, gli era caduto un anello a cui evidentemente doveva tenere molto, ed è scivolato in una "bocca di lupo" profonda tre metri. Sono dovuti intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre e soccorrere il 24enne. Il fatto è accaduto in Via Roma, a Legnaro quando erano da poco passate le ore 20 di giovedì 17 marzo.

Salvataggio

Sono stati i Vigili del Fuoco intervenuti da Piove di Sacco e Padova con la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) a estrarre il ragazzo. Si sono calati all’interno della bocca di lupo, raggiungendo il ferito a cui è stato prestato il primo soccorso per poi essere immobilizzato e issato in superficie. Il 24enne è stato assistito dal personale del SUEM e poi trasferito in ospedale con traumi agli arti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.