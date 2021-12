Scivola sul ghiaccio delle Valli del Pasubio ed esce di strada con la mountain bike, ferito 75enne

Alle 13.45 di oggi 19 dicembre il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per intervenire in supporto all'ambulanza per un ciclista, uscito di strada in mountain bike a causa del ghiaccio in località Busellati a Valli del Pasubio. P.P., 75 anni, di Piombino Dese , che era stato caricato in barella dal personale sanitario con probabili traumi alla spalla e a una gamba, è stato trasportato dai soccorritori dal luogo dell'incidente fin dove è riuscita ad arrivare l'ambulanza della Croce Rossa, per essere trasferito e accompagnato all'ospedale.