Scompare da casa, 15enne scrive alla fidanzatina: «Mi minacciano, ho paura»

«Mi minacciano, ho paura». Così ha scritto alla sua fidanzata Ahmed Jouider, 15enne di origine marocchina scomparso da casa giovedì. Chiunque abbia notizie chiami il 388 4286326 o le forze dell'ordine.

La scomparsa

Giovedì 21 aprile, intorno alle 21.45, Ahmed è uscito dalla casa nel quartiere Mortise dove vive con la famiglia. Ha preso la bici, come riporta il Gazzettino di domenica 24 aprile, e si è allontanato. Da mezzanotte in poi il suo telefono risulta spento e l'ultimo rilevamento risulta essere in via Madonna del Rosario, quartiere Torre. Da quel punto, il nulla. Sono ore di angoscia per la famiglia che non si spiega il motivo del gesto. Ore di preoccupazione perché il suo ultimo messaggio, indirizzato alla fidanzata, racconta di minacce. Temeva per la sua incolumità, le ha detto addio. Ma non si conoscono i problemi che lo assillano, non è chiaro se sia stato preso di mira da qualche bullo o si sia messo nei guai. Sui social si rincorrono gli appelli per trovarlo: quando è uscito di casa indossava una felpa nera con una banda grigia e pantaloni della tuta neri. La bici è un vecchio modello, rossa e con il cestino.