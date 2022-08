Mercoledì i funerali del Cavaliere al Merito della Repubblica, Luigi Tempesta, l'eroe di Todi

Mercoledì 17 agosto alle ore 10 e 30 nella chiesa di via Bembo, quartiere Crocefisso, si svolgeranno i funerali del cavalier Luigi Tempesta, deceduto all'età di 93 anni, titolare dell'omonima azienda di autotrasporti e traslochi padovana dal 1961.

Il suo nome divenne famoso in tutto il Paese il 25 aprile 1982, quando al Palazzo del Vignol di Todi era in corso la XIV edizione della Mostra mercato nazionale dell?antiquariato. Verso le 11 di quella mattina scoppiò un incendio mentre all'interno del palazzo si trovavano circa 180 persone. Molte persone trovarono la salvezza proprio grazie a una iniziativa di Luigi Tempesta che era in attesa della fine della mostra per caricare il materiale di un antiquario. L?autista portò prontamente il camion sotto una finestra per consentire alle persone di gettarcisi sopra e mettere in salvo la vita. Successivamente sul camion venne anche posizionata una scala per cercare di raggiungere una finestra. Morirono trentacinque persone, tra queste tre ragazze di Todi che avevano trovato lavoro proprio nei giorni della mostra.

L'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini insignì dell'onoreficenza di Cavaliere al Merito della Repubblica il padovano Luigi Tempesta . Numerose testate e trasmissioni televisive Rai si occuparono di lui in quelle settimane proprio perché la sua azione contribuì a salvare tante persone da fiamme e fumo che mai si è capito come si sono innescate e propagate. La tragedia ha contribuito a modificare e migliorare la normativa nazionale antincendio perché proprio a seguito di questo sciagurato fatto nacque una seria discussione per mettere in sicurezza i luoghi pubblici, scuole, teatri, cinema, siti museali e tutti quei luoghi in cui si concentrano le persone.