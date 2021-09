Manda un messaggio agli amici e scompare: ricerche a tappeto per trovare il 18enne Henry

Henry Amadosun, 18enne di origini nigeriane residente a Cadoneghe, è scomparso dalla notte tra sabato 18 e domenica 19 settembre dopo aver mandato agli amici con cui aveva appena trascorso la serata un preoccupante messaggio: “Non me ne vogliate, non so se ci rivedremo ancora, vi voglio bene per sempre”.

Sono durate per l'intera giornata di domenica le ricerche di Henry Amadosun, 18enne di origini nigeriane residente a Cadoneghe scomparso dalla notte tra sabato 18 e domenica 19 settembre dopo aver mandato agli amici con cui aveva appena trascorso la serata un preoccupante messaggio: “Non me ne vogliate, non so se ci rivedremo ancora, vi voglio bene per sempre”.

Henry Amadosun

La bici con cui il ragazzo, studente all'istituto professionale "Marconi", si muoveva abitualmente è stata ritrovata abbandonata a Cadoneghe, vicino all'arena: al momento della scomparsa Henry indossava una maglietta e dei jeans. Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe, tiene costantemente aggiornati i suoi concittadini tramite Facebook: "Nonostante il buio della notte, le ricerche continuano senza sosta. Nel pomeriggio è stata battuta la zona di campagna tra Cadoneghe Storica e Bagnoli. E tutte le vie di quartiere di Cadoneghe. Senza successo né indizi purtroppo. Dopo una breve interruzione dovuta al forte acquazzone del pomeriggio, sono riprese le ricerche nelle sommità arginali di Padova e Cadoneghe. In questo momento un nucleo di sommozzatori e un’imbarcazione dei Vigili del Fuoco stanno battendo palmo a palmo l’argine e alveo del fiume Brenta. Interverrà anche un'unità di sommozzatori da Firenze con ecoscandaglio subacqueo per rafforzare le unità di ricerca. Un doveroso grazie aIl’Arma Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, alla nostra Protezione Civile e alla Polizia Locale per il grande lavoro che stanno svolgendo. Un grande grazie anche agli amici di Henry che non si perdono d’animo e in sella alla bici hanno aiutato le ricerche. Chiunque avesse qualche informazione utile o vedesse HENRY AMADOSUN contatti immediatamente il 112".