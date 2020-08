«La nostra super Bubi ha guadagnato un passaggio per il Paradiso»: Lavinia ci ha lasciati

«Questo pomeriggio, dopo un'eroica battaglia, la nostra super Bubi ha guadagnato un passaggio per il Paradiso». L'annuncio viene affidato a Facebook, ed è di quelli che non vorresti mai leggere: la piccola Lavinia ci ha lasciati.

Lavinia

Lavinia era una guerriera: lottava contro la Mucolipidosi 2 - Icell, terribile malattia genetica. Una battaglia persa nel pomeriggio di lunedì 10 agosto, come annunciato dai suoi genitori sulla pagina Facebook "In Cammino per Lavinia - Walking for a cure" con un toccante messaggio: «L'amore che doni resta per sempre. Buon viaggio amore... A presto. La tua mamma e il tuo papà". La piccola Lavinia era seguita dall'Hospice Pediatrico di Padova.