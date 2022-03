Si cerca Lorena Etilendi, uscita di casa non è più tornata

Dalla sera di lunedì 28 marzo si cerca Lorena Etilendi, di San Martino di Lupari. Delle ricerche se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Cittadella.

Scomparsa

Lorena Etilendi è uscita dalla casa dei genitori a piedi la sera di lunedì e non ha più fatto ritorno. Non ha lasciato biglietti e non ha detto a nessuno dove fosse diretta. Amici e familiari, allarmati, hanno avvertito i carabinieri e poi hanno postato sui social la sua foto chiedendo aiuto al popolo del web. La sua foto sta girando tra i vari gruppi di Facebook per spargere la voce quanto più possibile. Anche le amministrazioni locali si sono unite all'appello. La donna vive a San Martino di Lupari, ha 47 anni e di professione è insegnante. Chiunque la vedesse è invitato a contattare le forze dell’ordine. Non sono chiari i motivi della fuga di Lorena, non ha detto nulla a nessuno ma le persone che le vogliono bene sono in apprensione.