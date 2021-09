Angoscia nel Padovano per le sorti di Antonio, rapito dalla madre in Germania

Non si hanno notizie del ragazzino di 11 anni (figlio di un 52enne nato e vissuto a Padova) e della madre dal 3 settembre, quando sono stati avvistati per l'ultima volta ad Hannover

Due settimane senza alcuna notizia. E due nazioni unite dall'apprensione: sale l'angoscia per le sorti di Antonio G., 11enne che vive ad Hannover insieme al padre 52enne (nato e cresciuto nel Padovano, dove ancora vivono molti parenti) e che è stato rapito dalla madre Franziska T., 34enne originaria della città della Germania centro-settentrionale.

Antonio

Il ragazzino era in vacanza con la donna, separata dal marito e con cui ci sono controversie sull'affidamento di Antonio: madre e figlio sono stati visti per l'ultima volta il 3 settembre a Vahrenwald, popoloso distretto di Hannover. Dal momento della denuncia di sparizione da parte dell'uomo, la polizia della capitale dello stato federato della Bassa Sassonia sta effettuando ricerche a tappeto ma finora senza successo, tanto che in un comunicato stampa diramato negli ultimi giorni ha dichiarato che "Non si può escludere un pericolo per la vita e l'incolumità dei dispersi", alla luce anche dei problemi psicologici sofferti in passato dalla donna. Anche il consolato generale italiano di Hannover sta collaborando con la polizia. Le forze dell'ordine hanno anche diffuso una fotografia recente, che vede Franziska e Antonio sorridenti.