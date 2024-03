È scomparso il 36enne Riccardo Val, grande tifoso del Calcio Padova

Un dramma ha sconvolto l'intera comunità di Vigonza ed il mondo del tifo del Calcio Padova: è scomparso ieri, lunedì 18 marzo, all'età di soli 36 anni (ne avrebbe compiuti 37 a luglio) Riccardo Val, grande sostenitore biancoscudato.

Riccardo Val

Non più tardi di un mese fa allo stadio Euganeo gli ultras del Padova avevano esposto lo striscione "Forza Ricky": ha combattutto fino all'ultimo, ma una grave malattia lo ha strappato all'affetto dei suoi cari. Tra loro il fratello Matteo, che gli ha dedicato su Facebook parole toccanti: «Straordinario esempio di uomo generoso e buono, umanità e altruismo fuori comune, fino all'ultimo istante della tua vita. Grazie amore mio di avermi scelto come tuo fratello, mi hai reso orgoglioso, fiero, abbiamo attraversato difficoltà che non si possono nemmeno raccontare e che non dovevano appartenerti, ma in tutto ciò, anziché crearti una corazza da duro, hai dispensato bene e ti sei fatto amare da chiunque. Penserò io a Sara e al vostro bambino, sarà il fratellino/la sorellina di Gabriele e Leonardo che adoravi, Te l'ho promesso, non temere nemmeno per un istante. Grazie anima pura, vivi dentro di me, anche se mi manchi come l'aria e una parte di me si è spenta per sempre in assenza del tuo sorriso rassicurante. Ce la farò Riccardo, cuore mio».

Ultras Padova

Anche gli Ultras del Padova gli hanno voluto dedicare un pensiero: «Ci sono notizie come quelle di ieri che lasciano tutti senza parole. Perdiamo un amico, il nostro Ricky, che tutti abbiamo conosciuto per la sua bontà e per il suo sorriso. Ci stringiamo forte attorno la moglie Sara, il fratello Matteo e tutti i familiari. Stasera sciarpa al collo e fuori l’orgoglio. Per Riccardo, per chi ha nel cuore i nostri colori».

Calcio Padova

Questo, invece, il messaggio del Calcio Padova: «Il Calcio Padova apprende con dolore della scomparsa di Riccardo Val, appassionato tifoso sempre a fianco con amore e bontà al biancoscudo. Alla famiglia Val e a tutti i suoi cari ed amici, le più sentite condoglianze da parte del club biancoscudato in questo doloroso momento».