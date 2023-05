Scomparso nell'Adige un giovane di Este, chiavi e portafogli nell'auto parcheggiata a pochi metri

I vigili del fuoco sono impegnati con il gommone dal tardo pomeriggio di ieri, 20 maggio, nelle ricerche di un uomo di 35 anni di Este, scomparso tra le acque dell'Adige, a poca distanza dal ponte di Lusia, nel rodigino. Sul posto anche l'elicottero di Venezia che ha risalito il fiume sino a ricongiungersi con i colleghi delle altre squadre e con i sommozzatori. Si sta cercando di ripescare il 35enne arrivato in zona al volante della sua auto, che potrebbe anche aver scelto volontariamente di togliersi la vita come avrebbero raccontato alcuni testimoni. Nel veicolo c'erano ancora le chiavi. Sono stati recuperati anche il portafogli e il cellulare.

Trovare aiuto

Con "Sos Suicidi" chiunque può chiedere e ricevere supporto e aiuto psicologico per affrontare momenti di difficoltà che possono manifestarsi nel corso dell'esistenza. Ecco i numeri cui potersi rivolgere per ottenere aiuto in caso di bisogno, dalla semplice chiacchierata per alleviare un momento di solitudine al vero e proprio supporto psicologico per i casi più impegnativi:

Telefono Amico 02 23272327

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.678. Telefon