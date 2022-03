Scompare da casa, 73enne trovato senza vita nelle acque del Brenta

La moglie ne aveva denunciato la scomparsa in mattinata. Il 73enne è stato trovato nelle acque del Brenta quando ormai non c'era più nulla da fare.

La tragedia

Nella tarda mattinata di martedì 8 febbraio una donna si è recata alla stazione dei carabinieri di Vigodarzere. Ha spiegato che il marito, 73 anni, era scomparso, non era rincasato e non riusciva a contattarlo. Le ricerche sono partite immediatamente. Sull'argine è stata trovata l'auto dell'uomo, regolarmente chiusa a chiave. Probabilmente voleva fare una passeggiata. Che è finita in tragedia. I vigili del fuoco hanno scandagliato il fiume Brenta e nel tratto tra la Certosa e il ponte ferroviario hanno trovato il corpo privo di vita del 73enne. Per ora l'ipotesi più accreditata sembra essere quella dell'incidente: l'uomo potrebbe aver perso l'equilibrio e aver sbattuto la testa prima di finire in acqua.