Scomparso sedicenne di Monselice, l'appello della madre

«Non abbiamo avuto più sue notizie dalle 8 di mattina di martedì, non ha documenti e neppure il telefono. Con sè ha solo dei piccoli risparmi e un cambio. Si è portato un paio di pantaloni e un giubbotto, nulla di più», risponde al telefono la mamma di Matteo, Federica.

Biglietto

Matteo Trivellato, 16 anni di Monselice, è scomparso di casa martedì mattina 17 agosto dopo aver lasciato un biglietto ai famigliari. “Vado al Mc Donald’s con un'amica”, aveva scritto, ma sembra proprio che la sua destinazione non fosse quella visto che nel locale della nota catena di fast food nessuno lo ha mai visto. Neppure l'amica a cui accennava. Tra le ipotesi uscite sui media la possibilità che abbia raggiunto un rave party illegale nelle campagne della Toscana. La famiglia però lo esclude.

Ricerche

L'allarme lo ha lanciato la sorella, che non avendolo visto tornare a casa, ha pubblicato un post su Facebook in cui si appella a tutti coloro che potrebbero averlo incontrato. E’ stata fatta immediata denuncia ai carabinieri e già martedì sera sono scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco. La bicicletta che ha utilizzato per uscire di casa è stata trovata incatenata a un pilone di piazzare Carpanedo, a metà strada dalla stazione delle corriere e quella dei treni.

La mamma

«Mio figlio non è un grande appassionato di musica, non so bene come sia uscita questa notizia che volesse partecipare a un rave. Noi di certo non lo abbiamo detto», precisa la signora Federica. «Con Matteo avevamo avuto sì una discussione, come credo accada in molte famiglie. Eravamo preoccupati per il fatto che mostra sempre meno interesse per la scuola mentre passa tanto tempo online. Ma non è che lì si trovano le risposte alle nostre esigenze, non è così». La madre di Matteo è molto preoccupata, si percepisce dalla voce che a tratti manifesta forte emozione. «Quello di cui abbiamo discusso non è nulla di irrisolvibile, noi desideriamo solo poterlo riabbracciare. Solo quello noi chiediamo. Siamo preoccupati, angosciati. Vogliamo solo che Matteo torni a casa. E questo che chiediamo a lui: torna a casa». E' quello che ci si augura tutti.