Scontro tra due auto, tra i feriti anche un bambino di soli venti mesi

E' rimasto coinvolto anche un neonato nell'incidente verificatosi a Noventa Padovana. Quando erano circa le 11 del mattino di lunedì 25 aprile, all'altezza della rotatoria che unisce via Valmarana con via Serenissima e Risorgimento, si è infatti verificato un impatto tra due auto.

Bambino

A scontrarsi una Nissan Qashqai ed una Fiat 500. Il bilancio è di cinque feriti tra cui un bambino di soli 20 mesi che fortunatamente non è in pericolo di vita. E' ricoverato e sotto osservazione all'ospedale di Padova ma le sue condizioni fortunatamente non preoccupano. Anche le condizioni degli altri quattro non sono serie.

Impatto

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Noventa Padovana la Nissan Qashqai avrebbe tamponato la Fiat 500. Sulla Nissan si trovavano due persone, P.M. di 81 anni di Mestre, che era alla guida dell'auto, e un passeggero. Sulla Fiat 500 si trovava D.M. di 45 anni di Milano, che era al volante. Con lui una donna posta nel posto del passeggero ed appunto il neonato. Subito dopo l'incidente il traffico, intenso vista la giornata di festa, ha subito dei rallentamenti. Insieme agli agenti della Polizia Locale è anche giunta una pattuglia dei carabinieri della locale stazione per contribuire a decongestionare il traffico e accelerare le operazioni di rito. Dopo un paio d'ore, comunque, il traffico è tornato alla normalità.