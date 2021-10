Ragazzina di 11 anni investita in bici da un furgone: ricoverata d'urgenza in ospedale

La ragazzina, in sella alla sua bicicletta, stava rincasando quando è stata presa in pieno - per cause ancora in corso di accertamento - da un furgone Mercedes guidato da un 36enne

Grave incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 11 ottobre a Campodarsego, dove una 11enne in bici è stata investita da un furgone e si trova ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Padova.

La dinamica

È successo intorno alle ore 19 all’incrocio tra via Papa Luciani e via Pontarola, a Reschigliano: la ragazzina, in sella alla sua bicicletta, stava rincasando quando è stata presa in pieno - per cause ancora in corso di accertamento - da un furgone Mercedes guidato da un 36enne, il quale dopo l’incidente ha subito chiamato i sanitari del Suem 118 prestando i primi soccorsi in attesa del loro arrivo. Sul posto è giunta anche la polizia stradale di Piove di Sacco, per i rilievi del caso. L’11enne nello scontro ha riportato vari traumi.