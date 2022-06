Violento scontro furgone-camion in autostrada: due feriti e traffico rallentato

Un violento scontro che ha causato rallentamento al traffico: due conducenti sono rimasti feriti nello schianto che sull'autostrada A13 ha visto coinvolti un furgone e un autoarticolato.

La dinamica

È successo intorno alle ore 12.30 tra gli svincoli di Monselice e Boara Pisani: dopo lo scontro il camion è terminato nel fossato a bordo carreggiata. I vigili del fuoco, arrivati da Este e Rovigo con l’autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in ospedale. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caro e il personale ausiliario di Autostrade per l'Italia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.