Scontro all'uscita dell'A4, coinvolte tre auto

I i vigili del fuoco di Padova sono stati chiamati a intervenire in autostrada A4, al km 369, tra lo svincolo di Padova Est e lo svincolo l’A57, nel territorio del comune di Vigonza per un incidente che coinvolto ben tre automobili: una persona è rimasta ferita.

I pompieri , hanno prima messo in sicurezza i mezzi, mentre il ferito e gli altri due automobilisti coinvolti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM. Sul posto è giunto anche il personale ausiliario di autostrada e della polstrada. Notevoli i rallentamenti alla circolazione durante i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa. La dinamica non è ancora chiara me tutte e le tre automobili sono notevolmente danneggiate.