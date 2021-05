Vandali danneggiano moto e scooter in pieno centro: è caccia ai responsabili

/ Via Savonarola

Scooter gettati a terra con violenza così da danneggiarli seriamente: questa la scena a cui ha assistito chi nella mattinata di lunedì 24 maggio si è trovato a passare per via Savonarola.

A denunciare l'accaduto su Facebook è stato Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Acc Padova - Associazione Commercianti del Centro: "Qualcuno stanotte in via Savonarola si è divertito a danneggiare moto e scooter. Chiederemo stamane alle forze dell'ordine e alla polizia municipale di visionare i filmati ripresi dalle telecamere di video sorveglianza per individuare immediatamente i responsabili di questi vili e infami atti vandalici"