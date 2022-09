Scoppia tablet in mano a un bambino

Per fortuna non è in pericolo, ma un bambino di cinque anni si è visto esplodere il tablet con il quale presumibilmente stava giocando. Il fatto è accaduto poco prima di mezzogiorno di domenica.

Tablet

Immediatamente chiamati, i vigili del fuoco sono intervenuti. L'abitazione della famiglia è in in Via Tre Garofani, a Padova. Lo scoppio di un tablet ha provocato il rilascio di fumi. Il bambino è stato subito soccorso dai genitori e successivamente dal personale sanitario della Croce Rossa. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tablet e arieggiato i locali. Il ragazzino a scopo cautelativo è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti e dimesso alle 16. Sul posto la polizia di stato che ha acquisito il tablet.