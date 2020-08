Scout intrappolati coi kayak lungo le chiuse del Bacchiglione: salvati dai pompieri (Video)

Stavano facendo una gita in canoa con il proprio gruppo scout quando due di loro sono rimasti incastrati con i kayak nel rullo della chiusa lungo il fiume Bacchiglione a Noventa Padovana. Per salvarli sono intervenuti i vigili del fuoco che con un complesso lavoro sono riusciti a evitare che qualcuno si facesse male.

L'intervento

Alle 9.30 circa i pompieri sono stati chiamati per soccorrere i due intrappolati nella chiusa: uno era andato in soccorso dell’altro. Si tratta di due scout padovani di 17 e 27 anni. I vigili del fuoco accorsi con il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), hanno tratto in salvo i giovani canoisti rimasti bloccati sul salto.

I due malcapitati sono stati portati a riva e dopo aver dato loro indumenti asciutti, si sono ricongiunti ai propri amici facenti parte del gruppo di escursionisti fluviali della parrocchia di Sarmeola di Rubano che avevano lanciato l’allarme. Successivamente, con l’ausilio dell’autoscala, un operatore si è calato sulla verticale dove erano rimasti impigliati i kayak, riuscendo a spingere fuori dal rullo le due imbarcazioni che sono state recuperate dagli operatori. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.