Scovato e chiuso un altro affittacamere abusivo in edificio residenziale

Nelle prime ore del mattino del 4 febbraio gli agenti del Reparto Polizia Giudiziaria della Polizia Locale sono intervenuti in via Selvatico, dove, all'interno di uno stabile, era stata segnalata dall'amministratore e da numerosi condomini la presenza di persone sospette che si introducevano in un appartamento in orario serale e notturno.

Nel corso dell'intervento, nell'appartamento segnalato, sono stati sorpresi otto cittadini pakistani in possesso di regolare permesso di soggiorno. Tutte le stanze erano adibite a dormitorio e si potevano contare addirittura dieci posti letto.

A carico del titolare del contratto di locazione sono state accertate violazioni amministrative per un importo superiore ai cinquemila euro, sia per l'esercizio abusivo dell'attività di affittacamere che per aver omesso le dovute comunicazioni di ospitalità dei “clienti” all'Autorità di Pubblica Sicurezza, venendo pure denunciato penalmente.